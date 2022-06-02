Кайрат Ахметов о бое в One Championship: «Будет кровавый бой»

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Казахстанец Кайрат Ахметов в беседе со СМИ перед поединком с японцем Тацумицу Вада поделился ожиданиями от боя:

«Как я зайду в клетку, это будет кровавый бой. Я думаю, мы оба подготовились. По крайней мере я за себя скажу, что я подготовился на все сто процентов и надеюсь мы оба покажем красочный, красивый бой»

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