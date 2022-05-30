Naiza и Eagle FC проведут совместный турнир в Актау

Казахстанская лига смешанных единоборств NAIZA и промоушн Хабиба Нурмагомедова EFC проведут совместный турнир, об этом сообщил SPORTTIME.KZ

Дата проведения ивента – 16 июля, место проведения – Актау.

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