Naiza и Лига Хабиба планируют совместный турнир?

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала встретился с Президентом лиги EFC Шамилем Зауровым.

На встрече они обсудили совместное сотрудничество по проведению совместных ивентов и спортивных сборов.

Стоит отметить, что владельцем EFC является Хабиб Нурмагомедов. Лига успешно продвигается, как в СНГ, так и в США, проведя ряд турниров в Майами.

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