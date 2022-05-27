Президент лиги NAIZA озвучил стоимость организации одного ивента

В конце 2020 года частью DAR стал профессиональный ММА промоушен Naiza. За эти полтора года удалось сделать многое для развития индустрии ММА в Казахстане.

«Смешанные единоборства за последние годы стали одним из самых быстрорастущих видов спорта не только в мире, но и у нас. Развивая индустрию MMA в Казахстане, мы вносим свой вклад в развитие экономики страны – трудоустройство молодежи, создание новых рабочих мест и обучение новым профессиям: катмены, матчмейкеры, судьи и комментаторы боев, продюсеры и режиссеры спортивных шоу и многие другие. Мы не привозим готовых специалистов из за рубежа, мы растим и готовим своих, обеспечиваем молодежи возможность обучения и профессионального роста как в качестве бойца, так и специалиста в спортивном менеджменте», – отмечает Нурбек Карабала, управляющий директор по спорту группы компаний DAR.

По мнению спикера, в Казахстане есть все благоприятные условия для успешного развития этого вида спорта, причем не только в области спортивных достижений и показателей, но и расширения туристических возможностей, решения экономических, социальных и других важных общественных задач.

Нурбек Карабала напомнил, что DAR последовательно занимается социальной поддержкой детско-юношеского рукопашного боя c 2014 года. За это время было открыто несколько новых спортивных клубов, всего через команду DAR TEAM прошло более 400 воспитанников. Также мы знакомим детей из детских домов с миром спорта: рукопашный бой, грэпплинг, жекпе-жек и многое другое, воспитывая более активных и ответственных членов общества.

Уже второй год DAR выделяет гранты на годовое всестороннее развитие и поддержку юных спортсменов из социально уязвимых слоев общества. За два года на эту программу выделено более 40 млн тенге. Обеспечивается 3-х разовое питание, проживание, тренировочный процесс, экипировка и всестороннее развитие ребят.

«Но для нас это не просто спортивная подготовка. Мы обучаем их спортивному менеджменту, мобилографии, ораторскому мастерству, скорочтению, проводятся курсы казахского и английского языка, копирайтинга, цифровой грамотности. Мы заинтересованы в их всестороннем развитии, потому что спортсмены – это наши будущие национальные герои, которые будут представлять Казахстан на международной арене. В компании DAR каждый сотрудник, вне зависимости от того, разработчик это, тимлид или спортсмен нашей команды развивается всесторонне, включая 5Q направления: это (интеллектуальное (IQ), эмоциональное (EQ), физическое (PQ), духовное (SQ), цифровое (DQ) развитие», – комментирует он.

Отметим, что на сегодняшний день в промоушне Naiza задействованы 206 сотрудников. Средняя заработная плата сотрудника составляет 300 000 тенге, бюджет на организацию одного ивента – от 60 млн. тенге.

Через разработанное специалистами DAR приложение проходит онлайн-трансляция самого высокого качества.

Что касается мнения о том, что ММА опасный и травматичный вид спорта, это не больше, чем миф, отмечает Нурбек Карабала. Общий уровень травматизма профессиональных спортсменов ММА соответствует другим ударным боевым видам спорта, таким как бокс, кикбоксинг, карате и таэквон-до. В целом частота варьируется от 22,9 до 28,6 на 100 боев, ровно как и в профессиональном боксе.

“Мы верим, что развитие нашей индустрии даст ощутимый мультипликативный эффект для экономики. О нашей стране и наших героях должен узнает весь мир!” – подчеркивает Нурбек Карабала.

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