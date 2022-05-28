Чемпион WEF и EFC подписал контракт с Naiza

Чемпион Кыргызских лиг WEF и EFC Global в легчайшем весе Кайрат Нурбайуулу (9-4) подписал контракт с лигой Naiza.

«Атаман» уже успел дебютировать в лиге, проиграв Асету Анарбаеву.

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