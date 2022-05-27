Британский полулегковес подписал долгосрочный контракт с NAIZA

Британец Риккардо Катиндиг-Стаг подписал долгосрочный контракт с лигой Naiza.

Он будет выступать в весовой категории до 66 кг. Риккардо за своими плечами имеет хорошую любительскую карьеру в боксе и тайском боксе, 5-0 в профи К-1, пурпурный пояс по БЖЖ.

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