Айбол Абикен о допинг-скандале: «Моя совесть чиста!»

Защитник «Аксу» и сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом.

«Ассаламалейкум, казахстанцы, любители спорта! Вы, наверное, слышали о недавней новости обо мне. Только сейчас я собрался с мыслями.

Есть те, кого критикуют, и те, кто не поддерживает. Таков закон жизни. Профессиональный спорт требует настойчивости. Ошибок не прощает.

Зеленое поле и мяч всегда играли важную роль в моей жизни. Я провожу больше времени на поле, чем дома. Когда мой отец впервые привел меня на футбол, он четко сказал мне не оскорблять людей и относиться к ним с уважением. С тех пор я пытался оправдать веру моего Отца. Мои родители обычные люди, один строитель, другой домохозяйка. Благодаря своему упорному труду я поднялся до уровня игрока сборной без какого-либо «блата». Я никогда не жалел себя, будь то игра сборной или клубный матч! Хотя я отдавал всего себя на поле, я никогда не отдавал свою честь.

Когда я услышал неслыханную новость, я был ошеломлен. Я хочу кое-что сказать. Моя совесть чиста! Воспитание, которое я получил в своей семье, вскормленное кровью отца и молоком матери, удерживало меня от таких злых путей. Остальное я оставил на время. Я верю, что после грозы добро последует за злом с восходом солнца!

Дорогие фанаты, большое спасибо за вашу поддержку! Я прошу прощения за неудобства. Желаю вам всем удачи! С уважением, Айбол Абикен», – написал игрок в соцсетях.

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