Саят Абдрахманов о перспективах Соры Рахмоновой в ММА: «Нужно сфокусироваться на ММА»

Менеджер казахстанских бойцов UFC Саят Абдрахманов в интервью Vesti.kz оценил перспективы сестры Шавката Рахмонова Соры:

«Считаю, что ей просто нужно сконцентрироваться на своей карьере полностью, сфокусироваться на ММА, отойти от любительских соревнований по другим видам спорта. У нее отличный потенциал, она вполне может показать хорошие результаты. С этим нужно научиться работать. Если дальше выходить на более высокий уровень, то нужно знать, как справляться с любым давлением. Если она научится делать это на начальном этапе карьеры, то дальше будет легче»

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