Рафаэль Физиев о спаррингах с Рахмоновым: «Нравится с ним работать»

Боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о спаррингах с Шавкатом Рахмоновым:

«Я много тренируюсь с Шавкатом. Мы часто спаррингуем с Шавкатом и много боремся. Иногда у нас в зале проводят спарринги по шесть раундов. Но с ним мы делаем только три раунда. Мне очень нравится работать с ним. Он высокий, это нелегко. И я чувствую, как я становлюсь сильнее.

Иногда легко бывает со своим весом тренироваться. Поэтому порой мне нравится работать с полусредневесами. Но не с теми, которые весят под 100 кг, как Гилберт Бернс (смеется). Он очень крупный парень. У нас есть ребята, которые весят чуть больше 80 кг и выступают в полусреднем весе. С ними мне нравится спарринговать», – приводит слова Физиева MMA RUSSIA.

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