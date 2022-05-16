Сора Рахмонова узнала соперницу по следующему бою

В рамках карда турнира Naiza 40, который пройдет 11 июня в Алматы, выступит сестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора.

Казахстанская спортсменка подерется с представительницей Турции Курт Илькнур, для которой этот поединок станет дебютным в профи.

Cборная Казахстана выстрелила на ЧМ-2021, но не вышла из группы. Вспоминаем, как это было

Казахстан поборется за плей-офф, Канада снова в лидерах, а у итальянцев нет шансов. Прогнозы авторов Sports.ru Казахстан на групповой этап ЧМ по хоккею

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