Нурбек Карабала о бое сестры Рахмонова на турнире Naiza 40: «У нее есть желание доказать»

Сестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора проведет свой четвертый бой в лиге Naiza. В интервью ютюб-каналу «Наш Боец» президент лиги Naiza Нурбек Карабала о поединке Рахмоновой:

«У соперницы Соры очень высокий уровень любительской карьеры, впереди ее дебют в рамках лиги. Сора до сих пор полупрофессионал, она только вышла с любителей, провела три схватки, одну проиграла. Думаю, что бой пройдет в стойке. Зная характер Соры, желание доказать, а у турчанки есть высокие амбиции. Сколько женских поединков я посмотрел, женщины всегда идут до конца, спешат, хотят вырубить соперницу, так что можно ожидать досрочное окончание этого боя»

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