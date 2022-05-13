Гендир «Кайрата»: «Зенит» примет решение по Алипу только к концу срока аренды»

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов рассказал о ситуации с арендой Нуралы Алипа в «Зенит».

– Алип в «Зените» на хорошем счету. Относительно выкупа никаких изменений нет. Наше соглашение с клубом остается в силе. «Зенит» примет решение только к концу срока аренды. На данный момент никакой конкретики нет. Надо дождаться решения клуба

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