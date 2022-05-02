Алип о праздновании чемпионства: «Так накричался, что аж горло немного посадил»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип поделился впечатлениями от завоеванного чемпионства с петербургским клубом.

– Эмоции – не передать словами! Чемпион России – это уровень! Тем более с «Зенитом»! Я очень рад!

– Из Казахстана уже есть реакция?

– В раздевалке, когда праздновали, телефон не включал, но был уверен, что поздравлений там уже очень много. Так и вышло.

– В чемпионской раздевалке вы как-то очень скромно себя вели.

– Так накричался до этого, что аж горло немного посадил (улыбается). На самом деле – очень-очень рад!

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