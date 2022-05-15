Чистяков об Алипе: «У него хороший первый пас как и у Ракицкого»

оценил игру казахстанского защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

— Ярик всегда начинал атаки. Моей работой в основном было подчищать и отдавать ему. Но Дуглас и Алип имеют хороший первый пас, поэтому в какой-то степени моя игра не изменилась. У меня нет сильного первого паса, так что, как и раньше, я стараюсь играть на своих лучших качествах — успешно вести единоборства.

— Нуралы Алип — это еще не Ракицкий?

— Я не знаю, но у него тоже хороший первый пас и вообще он квалифицированный футболист.

— Я слышал на тренировке, что ты дал ему погоняло — Нури Шахин.

— Неужели это я сказал? Это были просто мысли вслух (смеется).

— Быстро нашли с ним общий язык?

— Да, Нурик хороший парень. Как раз в последнее время неплохо общаемся с ним.

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