С капитаном «Тобола» и игроком сборной Казахстана по футболу Тагыбергеном все в порядке (А. Кожахмет)

По информации журналиста Айдына Кожахмета с капитаном «Тобола» и игроком сборной Казахстана по футболу Асхатом Тагыбергеном все в порядке

«Перелома или сотрясения у полузащитника не выявлено, лишь разбита губа, нос. Игроку была оказана вся необходимая помощь, после чего он покинул больницу и присоединился к команде» – пишет источник.

Напоминаем, что на 86-й минуте встречи «Актобе» – «Тобол» (2:1) произошел жесткий стык между капитанами двух команд Юрием Логвиненко и Асхатом Тагыбергеном. В результате чего лидер «красно-белых» непреднамеренно коленом столкнулся с головой полузащитника «Тобола».

После столкновения Асхат Тагыберген потерял сознание, причем первую медицинскую помощь ему оказал как раз Логвиненко. Футболиста около четырех минут пытались привести в чувство. Закончилось все тем, что Асхата унесли с поля на носилках.

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