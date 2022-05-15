Александр Москаленко покинул «Тобол» (Kazfootball)

По информации KazFootball.kz, 45-летний казахстанский специалист Александр Москаленко покинул пост главного тренера «Тобола».

Решение было принято после гостевого поражения от «Актобе» (1:2). Отметим, что за последние 7 матчей костанайский клуб под руководством Москаленко одержал всего 1 победу.

Напомним, что Александр Москаленко возглавлял «Тобол» с июня прошлого года, а еще ранее трудился на посту ассистента главного тренера. 45-летний специалист в прошлом сезоне привёл «Тобол» к первому чемпионству с 2010 года. Также вместе с костанайским клубом он завоевал Суперкубок Казахстана-2022.

На данный момент «Тобол» идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков в 11 матчах.

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