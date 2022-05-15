Капитан «Тобола» и игрок сборной Казахстана по футболу Тагыберген покинул поле на носилках и рискует пропустить матчи Лиги наций

Капитан «Тобола» и игрок сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген получил травму головы в матче 11-го тура Премьер-лиги против «Актобе» (1:2).

На 86-й минуте встречи «Актобе» – «Тобол» (2:1) произошел жесткий стык между капитанами двух команд Юрием Логвиненко и Асхатом Тагыбергеном. В результате чего лидер «красно-белых» непреднамеренно коленом столкнулся с головой полузащитника «Тобола».

После столкновения Асхат Тагыберген потерял сознание, причем первую медицинскую помощь ему оказал как раз Логвиненко. Футболиста около четырех минут пытались привести в чувство. Закончилось все тем, что Асхата унесли с поля на носилках.

Таким образом, Тагыберген рискует пропустить первые матчи сборной Казахстана в Лиге Наций. Напомним, что подопечные Магомеда Адиева стартуют в турнире матчем против сборной Азербайджана, который состоится 3 июня.

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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»