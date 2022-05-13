Казахстан получил две четвертьфиналистки ЧМ в Стамбуле

В Стамбуле продолжается чемпионат мира по боксу среди женщин, настала пора 1/8 финала.

И на этой стадии первой из казахстанок на ринг вышла Валентина Хальзова (до 70 кг). Она единогласным решением судей одолела кореянку Су Чжин Сен.

В весе до 81 кг Гульсая Ержан также оказалась сильнее соперницы украинки Олеси Крысюк. Таким образом, Гульсая стала второй участницей четвертьфинала из Казахстана.

Третья же попытка для нашей сборной оказалась неудачной. В весе 81+ кг Ляззат Кунгейбаева уступила турчанке Шеннур Демир и завершила участие в ЧМ.

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