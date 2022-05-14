Данияр Елеусинов узнал дату и соперника по первой защите титула IBO

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) в июне проведет защиту титула чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Титульный поединок 31-летний казахстанец проведет 25 июня в США, а его соперником станет Иван Голуб (20-1, 15 КО) из Украины

12-раундовый бой пройдет в рамках шоу, которую организует промоутерская компания Triller Fight Club.

Красотка Александра Чирович: играет за Сербию и «Куаныш», стала лучшей на клубном чемпионате Азии по волейболу

Откровения Бердыева после разгрома от «Атырау»: молодым игрокам не хватает стержня, усилений можно не ждать, а опытные футболисты могут уйти

Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»