Дина Жоламан вышла в 1/8 финала ЧМ по боксу

В Стамбуле продолжается чемпионат мира по боксу среди женщин.

К сожалению, сегодняшний день начался для Казахстана не удачно, после потери одного из лидеров сборной Надежды Рябец, чемпионат досрочно покинула и Назым Кызайбай, уступившая раздельным решением судей колумбийке Ингрит Валенсия.

Зато чуть позже уверено в 1/8 финала в весе до 54 кг шагнула Дина Жоламан, которая единогласным решением судей выиграла у испанки Мадии Мадуэно Конде.

Также сегодня на чемпионате мира свои первые бои проведут Римма Волосенко (60 кг) и Дарига Шакимова (66 кг).

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