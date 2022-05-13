Бивол опроверг свое обращение к Данияру Елеусинову: «У нас есть взаимное уважение, но видео было адресовано не ему»

Боксер Дмитрий Бивол рассказал Sputnik, что в видеозаписи, которая разлетелась по соцсетям, он обращался именно к главному тренеру национальной сборной КР по боксу Данияру Тологон уулу.

«Данияр, слушай! Есть, получается, путь от Токмака до Вегаса. Надо пахать», — с улыбкой сказал Бивол.

После публикации этого видео СМИ стали писать, что спортсмен обратился к казахстанскому бойцу Данияру Елеусинову, у которого на странице также появилось это видео.

Кому же было адресовано это обращение рассказал сам Бивол:

«У меня есть друг из Токмака Данияр Тологон уулу. Мы часто общаемся, скидываем видео друг другу: он — как отдыхает на рыбалке, я ему вот это видео скинул. Данияр это видео скинул ребятам, говорит: «Я сборникам нашим скинул, чтобы они «замотивировались», что действительно пахать нужно и добьешься чего-то. С Данияром Елеусиновым мы так близко не общаемся, как с Данияром Тологон уулу, но у нас есть взаимное уважение, мы друг друга поздравляем с победами, но видео было адресовано не ему, конечно».

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