Бой Рахмонов – Магни возглавит турнир UFC

По данным Sherdog, бой казахстанца Шавката Рахмонова против американца Нила Магни возглавит турнир UFC Fight Night 209, который пройдет 25 июня в центре UFC Apex в Лас-Вегасе.

Этот мэйн-ивент станет первым в карьере Рахмонова в UFC, соответственно и первым пятираундовым противостоянием.

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