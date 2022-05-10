Бояркин: «Надеюсь, к началу сборов «Барыса» уже буду готов в полную силу тренироваться»

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин рассказал, как проходит его восстановление и поделился планами на ближайшее время.

– Никита, после объявления о том, что ты пропустишь ЧМ, пропал с радаров. Чем сейчас занимаешься?

– Когда стало понятно, что я все же не смогу выступить на чемпионате мира, сдал все анализы и лег в больницу. Сразу же меня прооперировали. Уже неделю как восстанавливаюсь, потихоньку нога возвращается в исходное положение.

– Сколько времени займет твое полное восстановление?

– Восстановление займет примерно полтора месяца. Надеюсь, что к началу сборов «Барыса» летом уже буду готов в полную силу тренироваться.

– Как оценишь свой первый сезон в КХЛ?

– Я думаю, сезон получился смешанный: были как хорошие, так и негативные моменты. Сделал для себя выводы, вместе с тренерами – работу над ошибками, поняли, над чем нужно больше работать. К новому сезону подойду уже лучшей версией себя (улыбается).

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