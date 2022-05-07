Самат Данияр: «К старту чемпионата мира уже подойдем хорошо подготовленными»

Защитник «Барыса» Самат Данияр рассказал о подготовке национальной сборной к чемпионату мира.

– Рад, что вызывают в сборную, всегда большая честь играть за свою страну. УТС в столице прошли отлично, проделали большой объем работы. Теперь нужно все это применить в играх и побеждать.

- Команда сейчас находится в Латвии и готовится к товарищеским играм. Уже начали разбирать какие-то тактические моменты?

– Мы постоянно просматриваем видео, улучшаем свои наработки. Я думаю, сейчас в товарищеских играх попробуем сочетания и сделаем выводы. К старту чемпионата мира уже подойдем хорошо подготовленными.

- Как вам условия, все ли подходит для полноценной подготовки к чемпионату мира?

– Здесь все хорошо. Все условия, чтобы спокойно готовиться, проводить разнообразные тренировки. Плюс как раз перестроимся на европейское время.

- Многие команды-участники предстоящего ЧМ в Финляндии уже проводят контрольные поединки. Следишь ли ты за этим?

– Особо не слежу за другими сборными, сейчас главное – самим подготовиться достойно. Иногда счета матчей смотрю, но не более.

- Кого из соперников сборной Казахстана по группе ты можешь выделить?

– В «элите» и выделять то некого, тут играют только самые топовые сборные. Так что на каждого соперника нужно обращать внимание, по полной программе настраиваться и стараться показать максимальный результат во всех играх.

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