Агент Михайлиса Парашкин: «Он определится с командой после ЧМ. Существуют определенные разговоры по НХЛ»

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис определится с будущей командой после выступления на чемпионате мира, который пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Об этом сообщил агент игрока Игорь Парашкин.

«Есть команды, которые заинтересованы в нем, после чемпионата мира он определится с командой. Существуют определенные разговоры по НХЛ, в совокупности всех предложений будет приниматься решение. Круг команд, которые могут делать приличные предложения с выкупом, очень мало. Все зависит от того, как он проявит себя на чемпионате мира».

Михайлису 26 лет, в сезоне-2021/22 в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 44 очка (18 шайб + 26 результативных передач), в пяти матчах плей-офф он забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая. Сборная Казахстана сыграет на предварительном этапе в группе А с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Франции и Италии.

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