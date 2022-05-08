Главный тренер «Аксу» Костышин: «Если в клубе Абикен проходил бы витаминизацию, то наверное, Суюмбаев попался бы вместе с ним»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин прокомментировал дебют Агиманова и ситуацию с Абикеном.

– Связан ли выход молодого Агиманова только с потерями или вы его готовили к игре?

– Нет, я не скажу что я его готовил. Он приехал со сборной. Действительно, у нас выпало много игроков и была не полная заявка даже при том, что мы взяли Тамерлана. Он неплохой футболист и очень перспективный. Я выпустил его авансом и понимал, что отыграться нам уже будет, наверное, тяжело.

Дал ему почувствовать что такое Премьер-лига и такую атмосферу, играя на таком стадионе и с такой командой. Это аванс ему на будущее. Еще рано такому мальчику играть со взрослыми мужчинами и я могу только навредить ему. Постепенно будет набираться опыта в первой и второй лиге.

– Вопрос по Абикену. Появилась ли новая информация?

– Там все обычно. Его поймали на допинге. Он должен до 10-го числа дать объяснения, как он попал в его организм. Мы не понимаем потому, что этот препарат, в принципе, безобидный. Он раньше был разрешен, все футболисты его пили и я в карьере его употреблял. Он был самым доступным и продавался во всех аптеках.

«Милдронат» не несет какой-то энергетической полезности футболисту и не дает какой-то эффект на поле. Этот препарат держится пол года. К нам на сборы он приехал в феврале. Здесь только он может дать объяснения. И есть такой момент, что в сборной и Гафур сдавал вместе с ним. Если в клубе они проходили бы витаминизацию, то наверное, Гафур попался вместе с ним. Здесь только его искренность или может действительно он как-то попал так, что Айбол не понимает. Вы знаете, допинг это такая ассоциация, где никто не будет церемониться. То, что Айбол будет дисквалифицирован это 100% и возможно надолго.

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