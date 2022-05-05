В КФФ подозревает, что два матча «Акжайыка» в текущем сезоне носили договорной характер. Речь об играх против «Актобе» и «Аксу» (В. Жарков)

Журналист Владимир Жарков сообщил, что в КФФ заинтересовались двумя матчами «Акжайыка» в текущем розыгрыше КПЛ.

Встречи команды Владимира Мазяра против «Аксу» (0:1) и «Актобе» (1:2) вызвали подозрения в договорном характере этих игр.

«Еще до игры «Акжайыка» с «Аксу» ходили разговоры о том, что ее итог расписан. Теперь мне стало известно о том, что временно исполнявший обязанности главного тренера «Актобе» Петр Бадло вскоре будет вызван в федерацию для объяснений по вопросу «наличия спортивной борьбы» в матче с «Акжайыком», – пишет автор.

Жарков обращает внимание на то, что Мазяр, Бадло и тренер «Аксу» Руслан Костышин представляют одну и ту же страну – Украину.

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