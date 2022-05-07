Зарплата Дитца по новому контракту уменьшится со 100 до 65 миллионов рублей (Metaratings)

Как стало известно Metaratings.ru, хоккейный клуб ЦСКА заключил односторонний трехлетний контракт с защитником Дарреном Дитцем.

Оклад канадца, выступающего за сборную Казахстана, составит 65 миллионов рублей (981 тысячу долларов) за сезон.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2011 года под общим 138-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Кроме «Монреаля», Дитц выступал в АХЛ за «Херши Беарс» и «Техас Старз». В минувшем сезоне Дитц стал игроком ЦСКА в результате обмена с «Барысом» и сразу же завоевал Кубок Гагарина.

В сезоне-2021/22 на счету 28-летнего Дица 8 матчей регулярного чемпионата КХЛ за ЦСКА и 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1». В плей-офф он за 20 встреч записал в свой актив 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3».

Напомним, в прошлом сезоне Дитц был самым высокооплачиваемым игроком лиги с зарплатой 100 млн рублей за сезон.

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