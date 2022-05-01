Даррен Дитц: «Хотел бы продолжить играть в ЦСКА»

Казахстанский защитник ЦСКА рассказал о победе в Кубке Гагарина и планах на будущее.

— Невероятные эмоции. Я играю в КХЛ уже пять лет и выиграть Кубок Гагарина было моей мечтой, и сейчас она сбылась! Трудно найти какие-то слова. Могу сказать, что я просто очень счастлив.

Я горжусь ребятами в нашей команде. В этой серии мы находились в тяжелой ситуации, но смогли проявить характер и выиграть. Для нас это был настоящий вызов, и мы смогли показать, чего стоим. Фантастические чувства!

— В следующем году вы хотели бы продолжить играть в России?

— Посмотрим, что нас ждет в будущем. Но да, я хотел бы продолжить играть здесь.

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