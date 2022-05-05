КФФ подтвердила назначение Адиева главным тренером сборной Казахстана

КФФ в своем пресс-релизе подтвердила, что главным тренером сборной Казахстана станет российский специалист Магомед Адиев, до недавних пор работавший в карагандинском «Шахтере».

Начало завтрашней пресс-конференции с участием Адиева и президента федерации Барменкулова назначено на 11:00 по времени Нур-Султана.

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