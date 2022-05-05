Владимир Жарков: Тренерский штаб сборной Казахстана еще не сформирован

Журналист Владимир Жарков прокомментировал информацию о тренерском штабе Магомеда Адиева в сборной Казахстана по футболу.

«Да, действительно, Арслан Халимбеков и Валерий Ситало с большой долей вероятности войдут в команду Магомеда Адиева, который завтра должен быть официально представлен в своем новом статусе. Однако Халимбеков точно не будет первым помощником Адиева, в этой должности точно будет трудиться казахстанский специалист. Как и не стоит утверждать, что за физподготовку в сборной точно будет отвечать Вадим Боровский. Да, он находится в расширенном списке претендентов, но не считается основным кандидатом», – пишет автор.

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