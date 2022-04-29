КФФ отменила пресс-конференцию, на которой должны были объявить о назначении Адиева главным тренером сборной Казахстана

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что КФФ отменила пресс-конференцию, посвященную назначению нового главного тренера сборной Казахстана.

Она должна была пройти сегодня.

Пост главного тренера национальной команды займет Магомед Адиев. Несмотря на то, что российский специалист уже сообщил об этом, официального подтверждения от федерации еще не было.

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