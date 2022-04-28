Адиев покинет «Шахтер» ради сборной Казахстана

Магомед Адиев не будет совмещать должность в сборной Казахстана с работой в «Шахтере».

«Сосредоточусь на сборной. Емельянов будет работать в «Шахтере» до конца первого круга», – сказал российский специалист в беседе с журналистом Иваном Карповым.

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