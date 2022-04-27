Магомед Адиев: «Можно сказать, что я возглавил сборную Казахстана. Подписан ли контракт? Пока нет»

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Магомед Адиев подтвердил свое назначение на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

– Да, можно сказать, что я возглавил сборную Казахстана. Подписан ли контракт? Пока нет. Но есть договоренность, что подпишу его послезавтра на встрече с представителями федерации. Останусь ли в карагандинском «Шахтере»? Будем обсуждать это более детально после подписания контракта. Обсудим и с руководством «Шахтера», и с Казахстанской федерацией футбола

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