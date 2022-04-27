Тренер «Шахтера» Адиев возглавит сборную Казахстана по футболу (В. Жарков)

Журналист Владимир Жарков назвал имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу.

По информации источника, им стал тренер карагандинского «Шахтера» Магомед Адиев.

Новый президент КФФ Адилет Барменкулов ранее занимал должность председателя совета директоров «Шахтера».

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