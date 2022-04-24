Главный тренер «Шахтера» Адиев: «Поговорю с руководителем клуба и положу заявление об уходе. Есть трудности в команде, долго так не протянется»

Главный тренер «Шахтера» Магомед Адиев прокомментировал матч седьмого тура Премьер-лиги против «Акжайыка» (0:1).

– «Акжайык» – очень вязкая команда, мы это понимали. К сожалению, в первом тайме мы слишком долго и тяжело перекатывали мяч. Также не доходили до тех зон, до которых хотелось бы.

В связи с этим, мы во втором тайме провели замены, чтобы вскрывать фланги и находить свободные зоны. После замен появились моменты, но «Акжайык» хорош на свободных пространствах – организовал атаку и забил гол. Считаю, что мы провели не лучший матч, в какой-то мере даже по заслугам проиграли.

– Кроме реализации моментов, что именно не получилось у команды?

– Думаю, что нам не хватает определенных эмоций в команде. Это чувствуется не только в игре, но и в тренировочном процессе. У нас есть определенные проблемы, которые давят на команду, в связи с этим мы, как тренеры, пытаемся найти выход из положения.

Сегодня в раздевалке я сказал ребятам, и сейчас хочу сказать, что я беру ответственность на себя как главный тренер, ведь в любом случае я отвечаю за команду, есть эмоции или нет.

Сегодня я поговорю с руководителем клуба и положу заявление об уходе. Я это, в принципе, уже делал после первого тура понимая, что есть трудности в команде, и что долго так не протянется.

К сожалению, наверное, я был не услышан и естественно у меня были обязанности перед руководителем, поэтому я не мог развернуться и уйти. Мы многое, что вместе делали и делаем. Но всегда наступают такие моменты, когда тренеру надо уйти. Результата нет, и поэтому я положу заявление, надеясь на то, что руководство его удовлетворит.

– Какую игру ожидать команде в следующем матче против «Каспия»?

– «Каспий» хорошо известен нам. Они очень сильно играют в атаке, у них есть как свои козыри, так и минусы. Понятно, что я не буду говорить это здесь, но есть понимание, как с ними играть. Поэтому ждем хорошей и сложной игры. Кто насколько правильно проведет эту игру, тот и уедет с победой. Вчерашняя игра «Каспия» показала, что у них есть проблемы в обороне, поэтому надо их использовать.

– Как оцените сегодняшнее судейство?

– Я стараюсь не обращать на него внимание, но в какой-то мере это более нормальные судьи. В том же Таразе при счете 0:0, когда он чистый пенальти не ставил и после игры согласился, что в эпизоде был контакт, но почему-то он его не поставил...

А Аветисяну за симуляцию дал желтую карточку... Непонятные бывают. Сегодня судейство было нормальное.

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