Этнический казах Нурданбек узнал нового соперника по бою в UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сергей Морозов Спорт Казахстана

Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек узнал третьего соперника в UFC.

Им стал американец Тиджей Браун. Ожидается, что поединок состоится в одном карде с боями Морозова и Рахмонова, 25 июня.

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