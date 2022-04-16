Этнический казах Нурданбек узнал нового соперника по бою в UFC

Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек узнал третьего соперника в UFC.

Им стал американец Тиджей Браун. Ожидается, что поединок состоится в одном карде с боями Морозова и Рахмонова, 25 июня.

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

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