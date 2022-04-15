Сергей Морозов узнал дату и соперника по следующему бою в UFC

Казахстанский боец ММА Сергей Морозов проведет бой против бразильца Раулиана Пайва 25 июня на турнире UFC.

Пайва в 2020 году победил Жалгаса Жумагулова. После чего Морозов вызывал бразильца на бой, но этот поединок откладывался.

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