Морозов получил нового соперника в UFC

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов анонсировал скорое возвращение в октагон:

«Получил хорошие новости от Саята Абдрахманова. Главное, чтобы читер подписал контракт»

Возможно речь идет о бое с бразильцем Паивой, которого Морозов вызывал на бой, как раз таки упрекая в читерстве из-за проваленных взвешиваний в наилегчайшем весе.

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