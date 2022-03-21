Мовсар Евлоев обратился к Дамиру Исмагулову

Дамир Исмагулов бросил вызов Илие Тапурие и Пэдди Памплитту.

На пост Дамира отреагировал еще один боец UFC Мовсар Евлоев: «Братишка не будь таким жадным! Коротенького сладкоежку мне оставь, блондинку можешь забирать» Напомним, что Евлоев должен был провести бой с Топурией, однако снялся из-за COVID-19.

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