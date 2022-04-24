Стали известны стоимость и вместимость нового стадиона в Актау (Е. Каиров)

В Актау в скором времени должно начаться строительство нового стадиона, сообщает журналист Ербол Каиров.

По данным инсайдера, власти города уже выделили место для нового объекта в одном из новых микрорайонов.

Ожидается, что вместимость стадиона составит 15 тысяч посадочных мест, а сама арена полностью будет соответствовать стандартам УЕФА. Ранее проходила информация о том, что количество мест составит около 10 тысяч.

«Стоимость проекта – около восьми миллиардов тенге», – утверждает источник.

Интересно, что на строительство критикуемого всеми семитысячника в Туркестане было выделено 12,6 миллиарда тенге.

В настоящее время актауский «Каспий» выступает на арене «Жас Канат», вместимость которого – 5 тысяч мест. Этим летом на стадионе заменят искусственный газон на покрытие нового поколения.

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