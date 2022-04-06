Игрокам «Ордабасы» по долгам рассчитались за 9 месяцев из 11-ти (В. Жарков)

По сообщениям журналиста Владимира Жаркова долги «Ордабасы» еще не полностью выплачены.

«Футболистами основы «Орды» рассчитались за 9 месяцев из 11-ти, за которые должны. А вот с дублем и рядовыми сотрудниками клуба дела обстоят гораздо хуже. Кому-то выплатили всего за два месяца, кто-то пока вообще так и не видел своих денег» – пишет источник.

После трех игр «Ордабасы» набрал 4 очка и идет на 8-м месте в турнирной таблице.

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