ПФЛК: «Касательно времени начала матчей, то, к сожалению, на данный момент не все стадионы, принимающие матчи КПЛ оснащены системой освещения»

В адрес Профессиональной футбольной лиги Казахстана поступают вопросы от любителей футбола касательно формировании календаря сезона 2022 года и назначении времени начала игр. В связи с чем Администрация лиги разъясняет ситуацию:

В связи с насыщенным футбольным календарем 2022 года, в первую очередь связанным с играми национальных сборных, календарь OLIMPBET-Чемпионата Казахстана был максимально сжат.

Так в первую очередь в интересах национальной сборной Казахстана, которая является своеобразной визитной карточкой нашего футбола, календарь мартовских матчей OLIMPBET-Чемпионата Казахстана был сформирован так, чтобы футболисты получили максимальную игровую практику, при этом успев восстановиться перед ответственными матчами с Молдовой.

Аналогичная ситуация и двух следующих окнах FIFA в конце мая и в сентябре, когда с 30 мая по 14 июня сборная проведет 4 официальные игры, две из которых на выезде. В эти периоды матчи сдвигаются на будние дни.

В остальные периоды идет недельный цикл с большинством матчей OLIMPBET-Чемпионата и OLIMPBET-Кубка страны в выходные дни. И лишь некоторые игры вынесены на понедельник. Таким образом, лишь 7 из 26 туров пройдут среди недели.

Касательно времени начала матчей, то, к сожалению, на данный момент не все стадионы, принимающие матчи OLIMPBET-Чемпионата Казахстана оснащены системой освещения, которая бы позволяла проводить игры в вечернее время, а также на северной части страны в марте установилась холодная погода, что также позволяет проводить матчи лишь в дневное время. С учетом этих факторов, а также расписания трансляций, которое позволят любителям футбола в режиме live просмотреть как можно больше матчей, принималось решение о назначении времени начала игр.

Как только на территории страны установится более благоприятная для футболистов и болельщиков погода, временной слот начала матчей будет пересмотрен в обязательном порядке.

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