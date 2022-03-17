На стадионе в Актау планируют поменять газон. «Каспий» будет играть на нейтральном поле

На стадионе «Жас-Канат» в Актау планируют поменять искусственный газон на покрытие последнего поколения.

Работы должны начаться в конце весны – начале лета.

Ранее в Казахстанской федерации футбола сделали исключение для «Каспия» и разрешили провести несколько матчей в рамках КПЛ на этом стадионе, несмотря на непригодность местного покрытия.

Средства на замену газона были выделены в конце прошлого года, однако работы были перенесены из-за январских событий – беспорядков и митингов в регионе.

Руководство области попросило КФФ дать разрешение на проведение домашних матчей «Каспия» в Актау на старте сезона.

Во время проведения ремонтных работ на «Жас-Канате» команда планирует проводить свои матчи на нейтральной арене.

По итогам двух туров КПЛ в активе у «Каспия» четыре очка. Команда болгарского тренера Николая Костова занимает в таблице четвертое место.

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