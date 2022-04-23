«Аксу» – «Тараз»: где смотреть

«Аксу» дома примет «Тараз» в рамках турнира Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.
Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.
- Дата проведения
- 23 апреля, 17.00, «Орталык Павлодар»
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