«Тараз» – «Шахтер»: где смотреть

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«Тараз» дома принимает «Шахтер» в 6-м туре КПЛ.

Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало матча в 18:00 по времени Нур-Султана.

Тараз – Шахтер Караганда
Дата проведения
17 апреля, 15.00, «Орталык Тараз»
Онлайн матча

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