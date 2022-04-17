«Тараз» – «Шахтер»: где смотреть

«Тараз» дома принимает «Шахтер» в 6-м туре КПЛ.

Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало матча в 18:00 по времени Нур-Султана.

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