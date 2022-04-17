«Мактаарал» – «Аксу»: где смотреть

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«Мактаарал» дома принимает «Аксу» в 6-м туре КПЛ.

Матч пройдет в Туркестане из-за несоответствия требованиям стадиона в Атакенте. Начало матча в 16:00 по времени Нур-Султана.

Мактаарал – Аксу
Дата проведения
17 апреля, 13.00, «Туркестан Арена»
Онлайн матча

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