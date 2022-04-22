Капитан «Кайрата» Гуральски вернулся к тренировкам

Полузащитник «Кайрата» и сборной Польши Яцек Гуральски возобновил тренировки после травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Опорник алматинцев вернулся с повреждением после игр национальных сборных. Из-за травмы Гуральски пропустил матчи с «Акжайыком» (0:0) и «Тоболом» (2:2).

Напомним, сборная Польши пробилась на Чемпионат мира в Катаре. Игрок алматинцев – один из основных футболистов сборной. В прошлом сезоне полузащитник «Кайрата» пропустил Евро из-за травмы.

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