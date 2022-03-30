Гуральски может стать первым представителем первенства Казахстана, сыгравшим на ЧМ

Сборная Польши обыграла Швецию (2:0) в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022.

Защитник «Кайрата» Яцек Гуральски вышел на поле с первых минут, на 38-й получил желтую карточку и был заменен на Крыховяка во втором тайме.

Если Гуральски получит место в списке игроков, которые поедут в Катар, это сделает его первым представителем чемпионата Казахстана на мундиале.

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