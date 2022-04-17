Курбан Бердыев: «Гуральски приехал с травмой со сборной. К сожалению, в следующей игре может его и не быть»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев рассказал о проблемах в составе в матче шестого тура Премьер-лиги против «Тобола» (2:2).

– Вопрос по составу. Сами сказали, что у вас проблемы с центральными защитниками – травмирован Баньяк, Буранчиев. Планируете ли переход в четыре защитника или дадите шанс Ткаченко?

– Посмотрим. Дело в том, что у нас группа атаки хорошие ребята и они, к сожалению, не имеют игровой практики. Не всегда играет Швырев, Алыкулов. Поэтому может быть и в четыре (защитника) сыграем. На сборах мы играли в четыре (защитника) в надежде, что Баньяк будет у нас жив и здоров. Но, к сожалению, посмотрим, неделя есть.

– Еще один вопрос по составу, что с Гуральским, вы дали ему отдохнуть?

– Нет, мы не давали отдохнуть, он приехал с травмой со сборной. Икроножная мышца, травма такая неприятная. К сожалению, в следующей игре может его и не быть. Поэтому его не хватает, это безусловно. Но, сегодня Андрей (Ульшин) вышел, хорошо сыграл на этой позиции, есть удовлетворение от его игры.

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